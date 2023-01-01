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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Jetour X70
2023
2 799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Jetour X70 2023

2 799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70
Jetour X70

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X70
  • Поколение X70
  • Модификация 1.5 AMT (147 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 34 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 2
  • VIN 029136
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1498 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X70

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Без владельцев в РФ
- Кузов полностью в заводском окрасе
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 20
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя
- Панорамная крыша / лобовое стекло

029136

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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