Jetour X70

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Без владельцев в РФ

- Кузов полностью в заводском окрасе

- Кондиционер (климат 1-зонный)

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 20

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Третий ряд сидений

- Количество мест (7)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

- Камера 360°

- Камера передняя

- Панорамная крыша / лобовое стекло

029136