Jetour X70
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Без владельцев в РФ
- Кузов полностью в заводском окрасе
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 20
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя
- Панорамная крыша / лобовое стекло
029136