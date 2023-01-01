Jetour X70 PLUS

Уважаемые клиенты, наша компания предлагает Вам уникальную возможность приобрести автомобиль Jetour X70 PLUS 2022 года выпуска. Этот автомобиль поразит Вас своей красотой, комфортом и современными технологиями.

Кожаный салон с третьим рядом сидений и панорамной крышей создадут неповторимую атмосферу уюта и комфорта для всех пассажиров. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника, камеры кругового обзора и датчики парковки сделают поездку максимально удобной и безопасной. Электропривод водительского сидения, цифровая приборная панель, круиз-контроль и датчик света – это лишь немногие из множества функций, которые доступны в Jetour X70 PLUS.

Покупка данного автомобиля – это отличный выбор для всех любителей комфорта и стиля на дороге. Наша компания гарантирует высокое качество продукта, а также помощь на каждом этапе оформления сделки.

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