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Jetour X70 PLUS
2022
3 040 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Jetour X70 PLUS 2022

3 040 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X70 PLUS
  • Поколение X70 PLUS
  • Модификация 1.5 AMT (156 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 114 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 093848
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 156 л.с.
  • Воблер 30

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X70 PLUS

Уважаемые клиенты, наша компания предлагает Вам уникальную возможность приобрести автомобиль Jetour X70 PLUS 2022 года выпуска. Этот автомобиль поразит Вас своей красотой, комфортом и современными технологиями.

Кожаный салон с третьим рядом сидений и панорамной крышей создадут неповторимую атмосферу уюта и комфорта для всех пассажиров. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника, камеры кругового обзора и датчики парковки сделают поездку максимально удобной и безопасной. Электропривод водительского сидения, цифровая приборная панель, круиз-контроль и датчик света – это лишь немногие из множества функций, которые доступны в Jetour X70 PLUS.

Покупка данного автомобиля – это отличный выбор для всех любителей комфорта и стиля на дороге. Наша компания гарантирует высокое качество продукта, а также помощь на каждом этапе оформления сделки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы помочь Вам в выборе и приобретении автомобиля.

id093848

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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