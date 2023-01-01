Jetour X70 PLUS
Преимущества:
- Автомобиль приобретен у дилера в Киргизии
- 1 владелец, ЭПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Панорамная крыша
- Регулируемый люк
- Электропривод шторки панорамы
- Многофункциональный дисплей
- Cистема Start-Stop
- Электропривод передних сидений
- Бесключевой доступ
- Блок управления фарами
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Крепление ISOFIX
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (DAC)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Функция "Проводи меня домой"
- Динамическое освещение поворотов
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах
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