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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Jetour X70 PLUS
2023
2 900 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Jetour X70 PLUS 2023

2 900 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X70 PLUS
  • Поколение X70 PLUS
  • Модификация 1.6 AMT (197 л.с.)
  • Комплектация Premium
  • Год 2023
  • Пробег 172 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 010576
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 088

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X70 PLUS

Преимущества:
- Автомобиль приобретен у дилера в Киргизии
- 1 владелец, ЭПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Панорамная крыша
- Регулируемый люк
- Электропривод шторки панорамы
- Многофункциональный дисплей
- Cистема Start-Stop
- Электропривод передних сидений
- Бесключевой доступ
- Блок управления фарами
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Крепление ISOFIX
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (DAC)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Функция "Проводи меня домой"
- Динамическое освещение поворотов
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах

id010576

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
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