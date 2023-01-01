Jetour X70 PLUS

Преимущества:

- Автомобиль приобретен у дилера в Киргизии

- 1 владелец, ЭПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Панорамная крыша

- Регулируемый люк

- Электропривод шторки панорамы

- Многофункциональный дисплей

- Cистема Start-Stop

- Электропривод передних сидений

- Бесключевой доступ

- Блок управления фарами

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Крепление ISOFIX

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при спуске с горы (DAC)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Переключатель режимов движения

- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Функция "Проводи меня домой"

- Динамическое освещение поворотов

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система распознавания дорожных знаков

- Система контроля давления в шинах

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