Jetour X70 PLUS
Преимущества:
- Двузонный климат-контроль
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест 7
- Элетрорегулировка сиденья водителя
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя
037719