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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Jetour X70 PLUS
2023
2 920 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Jetour X70 PLUS 2023

2 920 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Рассчитать кредит
+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X70 PLUS
  • Поколение X70 PLUS
  • Модификация 1.6 AMT (197 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 92 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Фиолетовый
  • Воблер 107
  • VIN 037719
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X70 PLUS

Преимущества:

- Двузонный климат-контроль
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест 7
- Элетрорегулировка сиденья водителя
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя

037719

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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