Jetour X70 PLUS
Преимущества:
-Электронный ПТС
-Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
-Кондиционер (климат 2-зонный)
-Тонированные стекла
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 18
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Третий ряд сидений
-Электропривод крышки багажника
-Количество мест (7)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Парктроник
-Камера 360°
013813