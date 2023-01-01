Jetour X70 PLUS
Преимущества:
-Кондиционер (климат 1-зонный)
-Люк
-Легкосплавные диски, 20
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Омыватель фар
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Третий ряд сидений
-Электропривод крышки багажника
-Количество мест (7)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Регул. Сидения пасс. (по высоте)
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Система контроля слепых зон
-Подушки безопасности (фронтальные)
-Магнитола (CD)
-Камера заднего вида
-Камера 360°
-Камера передняя
-Панорамная крыша
034520