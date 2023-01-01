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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Jetour X70 PLUS
2023
3 049 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Jetour X70 PLUS 2023

3 049 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS
Jetour X70 PLUS

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X70 PLUS
  • Поколение X70 PLUS
  • Модификация 1.6 AMT (197 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 6609 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 42
  • VIN 034520
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X70 PLUS

Преимущества:

-Кондиционер (климат 1-зонный)
-Люк
-Легкосплавные диски, 20
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Омыватель фар
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Третий ряд сидений
-Электропривод крышки багажника
-Количество мест (7)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Регул. Сидения пасс. (по высоте)
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Система контроля слепых зон
-Подушки безопасности (фронтальные)
-Магнитола (CD)
-Камера заднего вида
-Камера 360°
-Камера передняя
-Панорамная крыша

034520

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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