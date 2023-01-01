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Jetour X90 PLUS
2023
3 699 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Jetour X90 PLUS 2023

3 699 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X90 PLUS
  • Поколение X90 PLUS
  • Модификация 2.0 AMT (244 л.с.)
  • Комплектация Elite
  • Год 2023
  • Пробег 26 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 067860
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 244 л.с.
  • Воблер 222

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X90 PLUS

Jetour X90 PLUS, 2023 - автомобиль нового поколения, который только что поступил в продажу. Он был ввезен в РФ в этом году и не имеет никаких регистраций или пробега. Автомобиль поставляется с электронным ПТС.

Jetour X90 PLUS, 2023 оснащен впечатляющим списком дополнительных опций, чтобы сделать вашу поездку комфортной и безопасной. В комплектацию Elite + 3 ряд сидений входит 3 ряда сидений, что делает машину 7-местной. Есть также такие функции, как двухзонный климат-контроль, экран климат контроля размером 9,7 дюйма, передний/задний парктроник, цифровая приборная панель размером 12,3 дюйма, бесключевой доступ и система запуска двигателя без ключа.

Jetour X90 PLUS также предлагает комфортные и стильные детали, такие как руль с кожаной отделкой, спортивное D-образное многофункциональное рулевое колесо, кожаная отделка сидений и хромированные накладки на педали. Вы будете ощущать себя великолепно благодаря электрорегулировке сиденья водителя в 6-и направлениях, электроприводу поясничного подпора сиденья водителя и пассажирскому сиденью с электрической регулировкой в 4-х направлениях. И всегда будете чувствовать себя комфортно и свежо благодаря функции вентиляции сиденья водителя.

Jetour X90 PLUS также обеспечивает безопасность ваших пассажиров. Он оснащен системами антиблокировочного тормоза (ABS), распределения тормозных усилий (EBD), помощи при торможении (BAS) и противобуксовочной системы (TCS). Система курсовой устойчивости (ESC) и система помощи при старте в гору (HSA) также включены для повышения комфорта и безопасности во время поездок.

Для удовлетворения ваших потребностей в развлекательных и связанных функциях, Jetour X90 PLUS предлагает аудиосистему Sony с 8 динамиками, центральный дисплей с экраном 12,3 дюйма, беспроводной Wi-Fi, Bluetooth громкая связь и USB порты, включая быструю зарядку. Система кругового обзора 360° обеспечивает вам полный контроль над своим окружением, а подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) позволит вам оставаться на связи во время поездки.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе комфорт, стиль и надежность, Jetour X90 PLUS, 2023 - прекрасный выбор для вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

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