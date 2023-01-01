Jetour X90 PLUS

Jetour X90 PLUS, 2023 - автомобиль нового поколения, который только что поступил в продажу. Он был ввезен в РФ в этом году и не имеет никаких регистраций или пробега. Автомобиль поставляется с электронным ПТС.

Jetour X90 PLUS, 2023 оснащен впечатляющим списком дополнительных опций, чтобы сделать вашу поездку комфортной и безопасной. В комплектацию Elite + 3 ряд сидений входит 3 ряда сидений, что делает машину 7-местной. Есть также такие функции, как двухзонный климат-контроль, экран климат контроля размером 9,7 дюйма, передний/задний парктроник, цифровая приборная панель размером 12,3 дюйма, бесключевой доступ и система запуска двигателя без ключа.

Jetour X90 PLUS также предлагает комфортные и стильные детали, такие как руль с кожаной отделкой, спортивное D-образное многофункциональное рулевое колесо, кожаная отделка сидений и хромированные накладки на педали. Вы будете ощущать себя великолепно благодаря электрорегулировке сиденья водителя в 6-и направлениях, электроприводу поясничного подпора сиденья водителя и пассажирскому сиденью с электрической регулировкой в 4-х направлениях. И всегда будете чувствовать себя комфортно и свежо благодаря функции вентиляции сиденья водителя.

Jetour X90 PLUS также обеспечивает безопасность ваших пассажиров. Он оснащен системами антиблокировочного тормоза (ABS), распределения тормозных усилий (EBD), помощи при торможении (BAS) и противобуксовочной системы (TCS). Система курсовой устойчивости (ESC) и система помощи при старте в гору (HSA) также включены для повышения комфорта и безопасности во время поездок.

Для удовлетворения ваших потребностей в развлекательных и связанных функциях, Jetour X90 PLUS предлагает аудиосистему Sony с 8 динамиками, центральный дисплей с экраном 12,3 дюйма, беспроводной Wi-Fi, Bluetooth громкая связь и USB порты, включая быструю зарядку. Система кругового обзора 360° обеспечивает вам полный контроль над своим окружением, а подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) позволит вам оставаться на связи во время поездки.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе комфорт, стиль и надежность, Jetour X90 PLUS, 2023 - прекрасный выбор для вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ, и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

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