Jetour X90 PLUS

Представляем вам новый автомобиль Jetour X90 PLUS, модель 2023 года. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и обладает электронным ПТС, никогда не был зарегистрирован и не имеет пробега.

Jetour X90 PLUS оснащен обширным списком дополнительных опций, чтобы удовлетворить самые взыскательные потребности. Это включает в себя комплектацию Elite и дополнительную третью ряд сидений для общей вместимости в 7 человек.

Среди главных особенностей вас ожидает двухзонный климат-контроль, тонированные стекла, система иммобилайзера и обратной связи, а также удобный дистанционный запуск двигателя. Сигнализация, бортовой компьютер, датчик дождя и датчик света обеспечивают безопасность и комфорт во время поездок.

Кроме того, вам понравится наличие навигационной системы для простой и удобной навигации, а обогрев зеркал, омыватель фар и подогрев сидений позволят вам оставаться комфортным в любых погодных условиях. Безопасность также принимается на серьезном уровне, благодаря антиблокировочной системе, антипробуксовочной системе, парктронику и подушкам безопасности.

Чтобы сделать вашу поездку еще более увлекательной, у нас есть магнитола, а также камера заднего вида для облегчения парковки.

Прежде чем принять решение о покупке, мы предлагаем вам возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы с радостью предоставим вам дополнительную информацию.

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