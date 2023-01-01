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Jetour X90 PLUS
2023
3 699 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Jetour X90 PLUS 2023

3 699 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X90 PLUS
  • Поколение X90 PLUS
  • Модификация 2.0 AMT (244 л.с.)
  • Комплектация Elite
  • Год 2023
  • Пробег 29 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 067870
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 244 л.с.
  • Воблер 207

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X90 PLUS

Представляем вам новый автомобиль Jetour X90 PLUS, модель 2023 года. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и обладает электронным ПТС, никогда не был зарегистрирован и не имеет пробега.

Jetour X90 PLUS оснащен обширным списком дополнительных опций, чтобы удовлетворить самые взыскательные потребности. Это включает в себя комплектацию Elite и дополнительную третью ряд сидений для общей вместимости в 7 человек.

Среди главных особенностей вас ожидает двухзонный климат-контроль, тонированные стекла, система иммобилайзера и обратной связи, а также удобный дистанционный запуск двигателя. Сигнализация, бортовой компьютер, датчик дождя и датчик света обеспечивают безопасность и комфорт во время поездок.

Кроме того, вам понравится наличие навигационной системы для простой и удобной навигации, а обогрев зеркал, омыватель фар и подогрев сидений позволят вам оставаться комфортным в любых погодных условиях. Безопасность также принимается на серьезном уровне, благодаря антиблокировочной системе, антипробуксовочной системе, парктронику и подушкам безопасности.

Чтобы сделать вашу поездку еще более увлекательной, у нас есть магнитола, а также камера заднего вида для облегчения парковки.

Прежде чем принять решение о покупке, мы предлагаем вам возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы с радостью предоставим вам дополнительную информацию.

Не упустите возможность приобрести это великолепное транспортное средство. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам с покупкой!

id067870

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