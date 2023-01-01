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Jetour X90 PLUS
2023
3 689 900 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Jetour X90 PLUS 2023

3 689 900 ₽
Новый
Доставка от 14 000 ₽
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+ 7 473 201 71 87
Купить онлайн
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X90 PLUS
  • Поколение X90 PLUS
  • Модификация 2.0 AMT (244 л.с.)
  • Комплектация Luxury
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 079294
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 244 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X90 PLUS

Автомобиль в наличии.

Комплектация Luxury:
- Премиальная аудиосистема Sony
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

id079294

Fresh JETOUR Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: + 7 473 201 71 87
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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