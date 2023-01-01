Jetour X90 PLUS
Автомобиль в наличии.
Комплектация Luxury:
- Премиальная аудиосистема Sony
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
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