Jetour X90 PLUS

Автомобиль в наличии.

Комплектация Luxury:

- Премиальная аудиосистема Sony

- Навигация

- Камеры кругового обзора

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Диодная головная оптика

- Панорамная крыша

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев всех сидений

- Обогрев руля

- Обогрев лобового стекла

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

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