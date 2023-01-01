Jetour X90 PLUS

Преимущества:

- 3 ряда сидений (7мест)

- Двухзонный климат-контроль

- 9,7-дюймовый экран климат контроля

- Передний / задний парктроник

- Цифровая приборная панель 12,3"

- Бесключевой доступ

- Система запуска двигателя без ключа

- Круиз контроль

- Руль с кожаной отделкой

- Спортивное D-образное многофункциональное рулевое колесо

- Хромированные накладки на педали

- Кожаная отделка сидений

- Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях

- Электропривод поясничного подпора сиденья водителя

- Сиденье водителя с памятью

- Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях

- Вентиляция сиденья водителя

- Регулируемая спинка второго ряда сидений

- Передний/задний центральный подлокотник

- Подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения

- Атмосферная подсветка салона автомобиля

- Передние пороги с подсветкой

- Задние пороги с подсветкой

- Аудиосистема Sony с 8 динамиками

- Центральный дисплей с экраном 12,3 дюйма

- Беспроводной Wi-Fi

- Bluetooth громкая связь

- USB порты (включая быструю зарядку)

- Дисплей индикации уличной температуры

- Система кругового обзора 360° (HD изображение)

- Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)**

- Подогрев передних форсунок стеклоомывателя

- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом

- Подогрев лобового стекла

- Подогрев рулевого колеса

- Подогрев передних сидений

- Подогрев 2-го ряда сидений

- Подогрев заднего стекла

- Подушка безопасности водителя пассажира

- Передние боковые подушки безопасности

- Шторки безопасности

- Антиблокировочная тормозная система (ABS

- Система распределения тормозных усилий (EBD)

- Система помощи при торможении (BAS)

- Противобуксовочная система (TCS)

- Система курсовой устойчивости (ESC)

- Система помощи при старте в гору (HSA)

- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold

- Система помощи при спуске с горы (HDC)

- Система контроля давления в шинах (TPMS)

- Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений

- Панорамная крыша с электроприводом

- Cветодиодные фары

- Светодиодные дневные ходовые огни

- Датчик света

- Динамические указатели поворотов

- Приветственный свет

- Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от

защемления

- Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электрической системой складывания

- Асферические боковые зеркала заднего вида

- Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением -

- Датчик дождя

- Дистанционное управление закрытием окон

- Заднее тонированное стекло -

- Комбинированные светодиодные задние фонари

- Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20

- Рейлинги на крыше

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