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Jetour X90 PLUS
2023
3 729 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Jetour X90 PLUS 2023

3 729 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X90 PLUS
  • Поколение X90 PLUS
  • Модификация 2.0 AMT (244 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 17 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 035051
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 244 л.с.
  • Воблер 211

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X90 PLUS

Преимущества:

- 3 ряда сидений (7мест)
- Двухзонный климат-контроль
- 9,7-дюймовый экран климат контроля
- Передний / задний парктроник
- Цифровая приборная панель 12,3"
- Бесключевой доступ
- Система запуска двигателя без ключа
- Круиз контроль
- Руль с кожаной отделкой
- Спортивное D-образное многофункциональное рулевое колесо
- Хромированные накладки на педали
- Кожаная отделка сидений
- Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях
- Электропривод поясничного подпора сиденья водителя
- Сиденье водителя с памятью
- Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях
- Вентиляция сиденья водителя
- Регулируемая спинка второго ряда сидений
- Передний/задний центральный подлокотник
- Подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения
- Атмосферная подсветка салона автомобиля
- Передние пороги с подсветкой
- Задние пороги с подсветкой
- Аудиосистема Sony с 8 динамиками
- Центральный дисплей с экраном 12,3 дюйма
- Беспроводной Wi-Fi
- Bluetooth громкая связь
- USB порты (включая быструю зарядку)
- Дисплей индикации уличной температуры
- Система кругового обзора 360° (HD изображение)
- Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)**
- Подогрев передних форсунок стеклоомывателя
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Подогрев 2-го ряда сидений
- Подогрев заднего стекла
- Подушка безопасности водителя пассажира
- Передние боковые подушки безопасности
- Шторки безопасности
- Антиблокировочная тормозная система (ABS
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений
- Панорамная крыша с электроприводом
- Cветодиодные фары
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Датчик света
- Динамические указатели поворотов
- Приветственный свет
- Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от
защемления
- Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электрической системой складывания
- Асферические боковые зеркала заднего вида
- Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением -
- Датчик дождя
- Дистанционное управление закрытием окон
- Заднее тонированное стекло -
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20
- Рейлинги на крыше

id035051

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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