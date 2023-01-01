Jetour X90 PLUS
Преимущества:
- 3 ряда сидений (7мест)
- Двухзонный климат-контроль
- 9,7-дюймовый экран климат контроля
- Передний / задний парктроник
- Цифровая приборная панель 12,3"
- Бесключевой доступ
- Система запуска двигателя без ключа
- Круиз контроль
- Руль с кожаной отделкой
- Спортивное D-образное многофункциональное рулевое колесо
- Хромированные накладки на педали
- Кожаная отделка сидений
- Электрорегулировка сиденья водителя в 6-и направлениях
- Электропривод поясничного подпора сиденья водителя
- Сиденье водителя с памятью
- Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях
- Вентиляция сиденья водителя
- Регулируемая спинка второго ряда сидений
- Передний/задний центральный подлокотник
- Подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения
- Атмосферная подсветка салона автомобиля
- Передние пороги с подсветкой
- Задние пороги с подсветкой
- Аудиосистема Sony с 8 динамиками
- Центральный дисплей с экраном 12,3 дюйма
- Беспроводной Wi-Fi
- Bluetooth громкая связь
- USB порты (включая быструю зарядку)
- Дисплей индикации уличной температуры
- Система кругового обзора 360° (HD изображение)
- Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)**
- Подогрев передних форсунок стеклоомывателя
- Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Подогрев 2-го ряда сидений
- Подогрев заднего стекла
- Подушка безопасности водителя пассажира
- Передние боковые подушки безопасности
- Шторки безопасности
- Антиблокировочная тормозная система (ABS
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при торможении (BAS)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений
- Панорамная крыша с электроприводом
- Cветодиодные фары
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Датчик света
- Динамические указатели поворотов
- Приветственный свет
- Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от
защемления
- Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электрической системой складывания
- Асферические боковые зеркала заднего вида
- Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением -
- Датчик дождя
- Дистанционное управление закрытием окон
- Заднее тонированное стекло -
- Комбинированные светодиодные задние фонари
- Легкосплавные диски 20" с шинами 255/45 R20
- Рейлинги на крыше
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