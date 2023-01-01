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Jetour X90 PLUS
2023
3 469 900 ₽
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Jetour X90 PLUS 2023

3 469 900 ₽
Новый
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+7 863 320 35 87
Купить онлайн
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS
Jetour X90 PLUS

Характеристики

  • Марка Jetour
  • Модель X90 PLUS
  • Поколение X90 PLUS
  • Модификация 2.0 AMT (244 л.с.)
  • Комплектация Elite
  • Год 2023
  • Пробег 9 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 091544
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 244 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Jetour X90 PLUS

НОВЫЙ JETOUR X90PLUS
ВЫГОДА КРЕДИТУ 100 000 р
ВЫГОДА ПО ТРЕЙДИН 100 000 р

УКАЗАНА МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ + ТРЕЙД-ИН.

Комплектация Elite:
- Климат-контроль
- Светодиодные фары
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев сидений и руля
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Кожаный салон
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений

091544

Fresh JETOUR Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 320 35 87
Время работы: c 09-00 до 21-00, без выходных.
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