Jetour X90 PLUS

НОВЫЙ JETOUR X90PLUS

ВЫГОДА КРЕДИТУ 100 000 р

ВЫГОДА ПО ТРЕЙДИН 100 000 р

УКАЗАНА МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ + ТРЕЙД-ИН.

Комплектация Elite:

- Климат-контроль

- Светодиодные фары

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя и света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев сидений и руля

- Электрообогрев лобового стекла

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Кожаный салон

- Камера 360°

- Панорамная крыша

- Вентиляция передних сидений

091544