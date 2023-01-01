Jetour X90 PLUS
НОВЫЙ JETOUR X90PLUS
ВЫГОДА КРЕДИТУ 100 000 р
ВЫГОДА ПО ТРЕЙДИН 100 000 р
УКАЗАНА МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ + ТРЕЙД-ИН.
Комплектация Elite:
- Климат-контроль
- Светодиодные фары
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев сидений и руля
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Кожаный салон
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
091544