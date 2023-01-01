Kia Carens

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам ознакомиться с автомобилем Kia Carens, 2022 года выпуска, который был привезен в Россию недавно. Автомобиль имеет электронный ПТС и пока не имел владельцев на территории РФ. Более того, кузов автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое сохранит первоначальный вид много лет после покупки.

Автомобиль Kia Carens - это надежный и комфортный семейный автомобиль с просторным кузовом и удобной салоном. Отличная мощность двигателя и надежное шасси обеспечивают безопасное и плавное движение на дорогах.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Менеджеры нашей компании готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором автомобиля, который соответствует Вашим потребностям и желаниям.

Оставайтесь с нами и следите за новыми поступлениями в наше автосалоне!

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