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Kia Carens
2022
3 395 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Carens 2022

3 395 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens
Kia Carens

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carens
  • Поколение IV (KY)
  • Модификация 1.5d AT (115 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 80 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 040156
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1493 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 124

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carens

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам ознакомиться с автомобилем Kia Carens, 2022 года выпуска, который был привезен в Россию недавно. Автомобиль имеет электронный ПТС и пока не имел владельцев на территории РФ. Более того, кузов автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое сохранит первоначальный вид много лет после покупки.

Автомобиль Kia Carens - это надежный и комфортный семейный автомобиль с просторным кузовом и удобной салоном. Отличная мощность двигателя и надежное шасси обеспечивают безопасное и плавное движение на дорогах.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Менеджеры нашей компании готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором автомобиля, который соответствует Вашим потребностям и желаниям.

Оставайтесь с нами и следите за новыми поступлениями в наше автосалоне!

id040156

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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