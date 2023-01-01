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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Carnival
2019
2 749 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Carnival 2019

2 749 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение III
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 117250 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 570372
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 13

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Кореи
- Кондиционер
- Камера заднего вида
- Автодоводчики задних дверей
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод передних сидений
- Датчики дождя и света
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Обогрев второго ряда сидений
- Круиз-контроль
- Датчики парковки передние и задние
- ESP/ASR
- ABS
- Подушки безопасности

id570372

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
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Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
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