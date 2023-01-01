Kia Carnival
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Кореи
- Кондиционер
- Камера заднего вида
- Автодоводчики задних дверей
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод передних сидений
- Датчики дождя и света
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Обогрев второго ряда сидений
- Круиз-контроль
- Датчики парковки передние и задние
- ESP/ASR
- ABS
- Подушки безопасности
id570372