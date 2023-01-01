Kia Carnival

Проверена по 256 пунктам.

Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Автомобиль ввезен из Кореи

- Кондиционер

- Камера заднего вида

- Автодоводчики задних дверей

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод передних сидений

- Датчики дождя и света

- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом

- Обогрев и вентиляция передних сидений

- Обогрев второго ряда сидений

- Круиз-контроль

- Датчики парковки передние и задние

- ESP/ASR

- ABS

- Подушки безопасности

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