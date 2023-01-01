Kia Carnival

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам автомобиль Kia Carnival 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году и имеет электронный ПТС, без регистрационных действий в РФ. Мы уверены, что данное авто станет для вас надежным помощником в дороге.

Kia Carnival 2019 оснащен множеством функций, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время поездки. В данном автотранспорте вы найдете кондиционер, вентиляцию передних сидений, электропривод передних сидений, бесключевой доступ и запуск двигателя, электропривод боковых сдвижных дверей, отделку салона кожей и многое другое.

Благодаря удобству 7 мест и управлению отопителем для заднего ряда, вы сможете комфортно перемещаться с семьей или друзьями. Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и обогревом, обогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики парковки, дождя и света - это дополнительные опции, которые придадут вашей поездке удобство и безопасность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и организуем для вас тест-драйв данного автомобиля.

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