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Kia Carnival
2019
3 179 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Carnival 2019

3 179 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение III
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 66330 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 585419
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 16

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам автомобиль Kia Carnival 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году и имеет электронный ПТС, без регистрационных действий в РФ. Мы уверены, что данное авто станет для вас надежным помощником в дороге.

Kia Carnival 2019 оснащен множеством функций, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время поездки. В данном автотранспорте вы найдете кондиционер, вентиляцию передних сидений, электропривод передних сидений, бесключевой доступ и запуск двигателя, электропривод боковых сдвижных дверей, отделку салона кожей и многое другое.

Благодаря удобству 7 мест и управлению отопителем для заднего ряда, вы сможете комфортно перемещаться с семьей или друзьями. Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей и обогревом, обогрев передних сидений, круиз-контроль, датчики парковки, дождя и света - это дополнительные опции, которые придадут вашей поездке удобство и безопасность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и организуем для вас тест-драйв данного автомобиля.

id585419

Fresh Ставрополь
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