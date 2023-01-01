Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Carnival
2023
5 089 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Kia Carnival 2023

5 089 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 49 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Синий
  • VIN 179181
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2151 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 50

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Kia Carnival

Здравствуйте! Мы рады представить вам один из самых ожидаемых автомобилей этого года - Kia Carnival 2023. Этот уникальный автомобиль оснащен двигателем мощностью 202 л.с., который обеспечивает невероятную динамику и экономию топлива.

Автомобиль был приобретен у официального дилера и никогда не имел владельцев. Все документы на автомобиль оригинальные, включая электронный ПТС. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль полностью соответствует всем требованиям и стандартам качества.

Кузов автомобиля полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его долговечность и отличный внешний вид на протяжении многих лет эксплуатации.

Но это еще не все! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. В отчете вы найдете подробную информацию обо всех технических характеристиках, комплектации и особенностях автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем одного из самых современных и комфортабельных автомобилей на рынке! Сделайте правильный выбор и выберите Kia Carnival 2023 - автомобиль, который сочетает в себе высокое качество, динамичность и надежность.

id179181

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Kia

Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra

Kia Spectra
2007

175 990 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2021

2 451 500 ₽

Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto

Kia Picanto
2020

1 876 200 ₽

Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival

Kia Carnival
2018

2 700 000 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2020

2 249 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2017

1 233 000 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2018

2 340 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2020

1 748 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2021

1 859 100 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2022

4 399 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа