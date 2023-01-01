Kia Carnival

Здравствуйте! Мы рады представить вам один из самых ожидаемых автомобилей этого года - Kia Carnival 2023. Этот уникальный автомобиль оснащен двигателем мощностью 202 л.с., который обеспечивает невероятную динамику и экономию топлива.

Автомобиль был приобретен у официального дилера и никогда не имел владельцев. Все документы на автомобиль оригинальные, включая электронный ПТС. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль полностью соответствует всем требованиям и стандартам качества.

Кузов автомобиля полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его долговечность и отличный внешний вид на протяжении многих лет эксплуатации.

Но это еще не все! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. В отчете вы найдете подробную информацию обо всех технических характеристиках, комплектации и особенностях автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем одного из самых современных и комфортабельных автомобилей на рынке! Сделайте правильный выбор и выберите Kia Carnival 2023 - автомобиль, который сочетает в себе высокое качество, динамичность и надежность.

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