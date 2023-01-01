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Kia Carnival
2019
3 609 000 ₽
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Kia Carnival 2019

3 609 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение III
  • Модификация 3.3 AT (280 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 68473 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 622137
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3342 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 280 л.с.
  • Воблер 273

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию эксклюзивный автомобиль Kia Carnival 2019 года выпуска, который был ввезен из Кореи. Этот автомобиль отличается стильным и элегантным дизайном, а также высоким уровнем комфорта.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его роскошный внешний вид. Дополнительно автомобиль оснащен множеством опций, таких как вентиляция передних и задних сидений, электро привод передних сидений, 3х зонный климат контроль, безключевой доступ, память водительского сиденья, 8 мест и камера заднего вида.

Оригинальный электронный ПТС и заводская гарантия гарантируют безопасность и надежность при покупке.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно вам.

Не упустите свой шанс стать обладателем такого роскошного автомобиля, сделайте свой выбор прямо сейчас!

id622137

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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