Kia Carnival

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию эксклюзивный автомобиль Kia Carnival 2019 года выпуска, который был ввезен из Кореи. Этот автомобиль отличается стильным и элегантным дизайном, а также высоким уровнем комфорта.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его роскошный внешний вид. Дополнительно автомобиль оснащен множеством опций, таких как вентиляция передних и задних сидений, электро привод передних сидений, 3х зонный климат контроль, безключевой доступ, память водительского сиденья, 8 мест и камера заднего вида.

Оригинальный электронный ПТС и заводская гарантия гарантируют безопасность и надежность при покупке.

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