Kia Carnival

Уникальный автомобиль Kia Carnival, 2019 года выпуска, с подтвержденным пробегом и без учета в РФ ждет своего нового владельца. Этот автомобиль был ввезен из Южной Кореи. Невероятно комфортные поездки благодаря 3 рядам сидений, оснащенных кожаным салоном и системой вентиляции передних сидений, оставят только самые приятные впечатления.

Среди прочих преимуществ автомобиля Kia Carnival вы найдете множество опций, которые сделают Вашу езду максимально комфортной и безопасной. Система курсовой устойчивости, антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система - это всего лишь часть технических характеристик, которые обеспечат Вам безопасность на дороге. Кроме того, климат-контроль на две зоны, круиз-контроль, навигационная система и камера заднего вида помогут управлять автомобилем легко и удобно.

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