Kia Carnival

Добрый день!

Предлагаем Вам приобрести идеальный автомобиль - Kia Carnival 2018 года выпуска, привезенный из Южной Кореи. Вы будете первым собственником в РФ, что говорит о его безукоризненном состоянии.

Kia Carnival оснащена всем необходимым для комфортной и безопасной езды: климат-контролем с двумя зонами, тонированными стеклами, иммобилайзером, бортовым компьютером, датчиками дождя и света, круиз-контролем, навигационной системой и многим другим. Внутри салона установлены кожаные сидения и подогрев передних и задних сидений, а также вентиляция передних сидений. Регулировка сидений и зеркал происходит при помощи электропривода, что обеспечивает наибольший комфорт во время поездки.

Автомобиль Kia Carnival вмещает до 9 пассажиров, поэтому это идеальный выбор для больших семей и друзей. Камера заднего вида позволяет легко парковаться, а электрические задние двери делают погрузку и выгрузку груза более удобной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы не пожалеете о своем выборе!

id608342