Kia Carnival

Мы рады предложить вам уникальный автомобиль Kia Carnival, привезенный к нам напрямую из Кореи. Это означает, что вы получаете автомобиль без учета в РФ - это дает большое преимущество перед другими машинами на рынке.

Этот автомобиль обладает не только элегантным и стильным дизайном, но и оснащен самыми новыми технологиями и функциями, которые сделают ваше ежедневное движение более комфортным и безопасным. Он оснащен 3-зонным климат-контролем, датчиком дождя и света, круиз-контролем, навигационной системой, обогревом зеркал и руля, а также подогревом сидений.

Кроме того, этот автомобиль оснащен системой доступа без ключа и регулировкой сидений водителя (электропривод) и пассажира (электропривод), что позволяет настроить сиденья для максимального комфорта в любой поездке. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости гарантируют безопасность вашего движения.

Кроме того, на этот автомобиль установлена парковочная система, камера заднего вида и вентиляция передних сидений. Это дает возможность максимально комфортно и безопасно парковаться и наслаждаться прохладным воздухом в жаркие летние дни.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет вам выбрать именно тот автомобиль, который будет лучшим для вас и вашей семьи. Не упустите свой шанс приобрести этот уникальный автомобиль Kia Carnival уже сегодня!

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