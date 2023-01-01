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Kia Carnival
2018
2 700 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Carnival 2018

2 700 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение III
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 91570 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 468234
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 188

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Устали от поиска идеального автомобиля для большой семьи или комфортной поездки с коллегами? Мы рады предложить Вам прекрасный вариант – Kia Carnival 2018 года выпуска!

Этот минивэн с двигателем мощностью 202 л.с. станет надежным и комфортным спутником в любой поездке. Стильный серый цвет кузова в заводском лакокрасочном покрытии и светлый салон создают приятную атмосферу, а дополнительные опции, такие как вентиляция и доводчик дверей боковых, обеспечат максимальный комфорт для всех пассажиров.

Кроме того, Вам будет удобно управлять этим автомобилем благодаря автоматической коробке передач, датчикам слепых зон, системе удержания в полосе, адаптивному круиз-контролю, бесключевому доступу и навигации. А с приводом на передние колеса Вы можете быть уверены в отличной управляемости и устойчивости на дороге.

Этот Kia Carnival оснащен 8 местами, что позволит Вам свободно разместить всех пассажиров и багаж. А электронный ПТС гарантирует честность сделки и позволит Вам быть уверенными в правильности выбора.

Не упустите свой шанс приобрести этот прекрасный автомобиль по выгодной цене. Контактная информация находится ниже, звоните прямо сейчас и узнайте больше!

id468234

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