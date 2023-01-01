Kia Carnival

Устали от поиска идеального автомобиля для большой семьи или комфортной поездки с коллегами? Мы рады предложить Вам прекрасный вариант – Kia Carnival 2018 года выпуска!

Этот минивэн с двигателем мощностью 202 л.с. станет надежным и комфортным спутником в любой поездке. Стильный серый цвет кузова в заводском лакокрасочном покрытии и светлый салон создают приятную атмосферу, а дополнительные опции, такие как вентиляция и доводчик дверей боковых, обеспечат максимальный комфорт для всех пассажиров.

Кроме того, Вам будет удобно управлять этим автомобилем благодаря автоматической коробке передач, датчикам слепых зон, системе удержания в полосе, адаптивному круиз-контролю, бесключевому доступу и навигации. А с приводом на передние колеса Вы можете быть уверены в отличной управляемости и устойчивости на дороге.

Этот Kia Carnival оснащен 8 местами, что позволит Вам свободно разместить всех пассажиров и багаж. А электронный ПТС гарантирует честность сделки и позволит Вам быть уверенными в правильности выбора.

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