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Kia Carnival
2017
2 429 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Carnival 2017

2 429 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение III
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 168785 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 374009
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 144

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем превосходного автомобиля Kia Carnival. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году и имеет всего одного собственника. Приобретая этот автомобиль, вы получаете электронный ПТС, подтверждающий его происхождение и надежность.

Kia Carnival впечатлит вас своей роскошью и функциональностью. Он оснащен комплектацией, которая сочетает в себе комфорт и передовые технологии. Седьмое место создаст достаточно места для всей вашей семьи или друзей. Кожаный салон добавляет роскоши и элегантности, а электропривод сиденья водителя позволяет настроить оптимальное положение для максимального комфорта.

Всегда наслаждайтесь идеальной температурой в салоне благодаря 3-х зонному климат-контролю. Круиз-контроль делает поездки более расслабленными и комфортными, а подогрев руля позволяет вам оставаться теплым даже в холодные зимние дни. А с подогревом и вентиляцией передних сидений и второго ряда сидений вы и ваши пассажиры будете наслаждаться комфортом в любое время года.

Kia Carnival также оборудована передовыми системами безопасности. Система контроля слепых зон поможет вам увидеть то, что находится за пределами вашего поля зрения, а парктроник и камера заднего вида сделают маневрирование и парковку максимально безопасными и удобными. А с навигацией вы всегда будете на верном пути, достигая своих целей с легкостью.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю Kia Carnival. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и помогут вам сделать правильный выбор.

Kia Carnival - это автомобиль, который сочетает в себе элегантность, просторный салон, передовые технологии и надежность. Не упустите возможность стать владельцем этого уникального автомобиля!

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Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
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