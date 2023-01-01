Kia Carnival

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем превосходного автомобиля Kia Carnival. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году и имеет всего одного собственника. Приобретая этот автомобиль, вы получаете электронный ПТС, подтверждающий его происхождение и надежность.

Kia Carnival впечатлит вас своей роскошью и функциональностью. Он оснащен комплектацией, которая сочетает в себе комфорт и передовые технологии. Седьмое место создаст достаточно места для всей вашей семьи или друзей. Кожаный салон добавляет роскоши и элегантности, а электропривод сиденья водителя позволяет настроить оптимальное положение для максимального комфорта.

Всегда наслаждайтесь идеальной температурой в салоне благодаря 3-х зонному климат-контролю. Круиз-контроль делает поездки более расслабленными и комфортными, а подогрев руля позволяет вам оставаться теплым даже в холодные зимние дни. А с подогревом и вентиляцией передних сидений и второго ряда сидений вы и ваши пассажиры будете наслаждаться комфортом в любое время года.

Kia Carnival также оборудована передовыми системами безопасности. Система контроля слепых зон поможет вам увидеть то, что находится за пределами вашего поля зрения, а парктроник и камера заднего вида сделают маневрирование и парковку максимально безопасными и удобными. А с навигацией вы всегда будете на верном пути, достигая своих целей с легкостью.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю Kia Carnival. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и помогут вам сделать правильный выбор.

Kia Carnival - это автомобиль, который сочетает в себе элегантность, просторный салон, передовые технологии и надежность. Не упустите возможность стать владельцем этого уникального автомобиля!

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