Kia Carnival

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Kia Carnival 2018 года выпуска. Этот автомобиль был недавно ввезен в Российскую Федерацию в 2023 году, что означает, что вы получаете автомобиль совершенно без предыдущих владельцев на территории нашей страны.

Главное достоинство этого Kia Carnival заключается в его полностью заводском окрасе, который гарантирует привлекательный и стильный внешний вид. Благодаря навигационной системе вы всегда будете на правильном пути, а трехзонный климат-контроль обеспечит комфортные условия для всех пассажиров.

Этот автомобиль также оснащен рядом передовых функций, созданных для вашего удобства и безопасности. Наслаждайтесь вентиляцией и электроприводом передних сидений, а также обогревом всех сидений в холодные зимние дни. Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменение погодных условий, обеспечивая безопасность и комфорт в пути.

Не забудьте о преимуществах электропривода и обогреве рулевого колеса, которые помогут вам справится с холодными утрами. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя добавляют удобства и способствуют вашей непринужденности. А контроль слепых зон, камера 360 и система активной помощи при парковке гарантируют безопасную парковку и маневрирование на дороге.

Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto обеспечивает вас возможностью интеграции вашего смартфона с автомобилем, позволяя вам наслаждаться всеми его функциями и возможностями, не отвлекаясь от дороги.

В заключение, светодиодная головная оптика придает Kia Carnival роскошный внешний вид и обеспечивает яркое освещение на дороге. Передний и задний парковочные ассистенты делают парковку процессом легким и безопасным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести этот потрясающий Kia Carnival с широким набором функций и комфорта.

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