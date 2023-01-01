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Kia Carnival
2018
3 219 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Carnival 2018

3 219 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение III
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 107012 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 453954
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 78

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Kia Carnival 2018 года выпуска. Этот автомобиль был недавно ввезен в Российскую Федерацию в 2023 году, что означает, что вы получаете автомобиль совершенно без предыдущих владельцев на территории нашей страны.

Главное достоинство этого Kia Carnival заключается в его полностью заводском окрасе, который гарантирует привлекательный и стильный внешний вид. Благодаря навигационной системе вы всегда будете на правильном пути, а трехзонный климат-контроль обеспечит комфортные условия для всех пассажиров.

Этот автомобиль также оснащен рядом передовых функций, созданных для вашего удобства и безопасности. Наслаждайтесь вентиляцией и электроприводом передних сидений, а также обогревом всех сидений в холодные зимние дни. Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменение погодных условий, обеспечивая безопасность и комфорт в пути.

Не забудьте о преимуществах электропривода и обогреве рулевого колеса, которые помогут вам справится с холодными утрами. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя добавляют удобства и способствуют вашей непринужденности. А контроль слепых зон, камера 360 и система активной помощи при парковке гарантируют безопасную парковку и маневрирование на дороге.

Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto обеспечивает вас возможностью интеграции вашего смартфона с автомобилем, позволяя вам наслаждаться всеми его функциями и возможностями, не отвлекаясь от дороги.

В заключение, светодиодная головная оптика придает Kia Carnival роскошный внешний вид и обеспечивает яркое освещение на дороге. Передний и задний парковочные ассистенты делают парковку процессом легким и безопасным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести этот потрясающий Kia Carnival с широким набором функций и комфорта.

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