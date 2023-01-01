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Kia Carnival
2022
5 920 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Carnival 2022

5 920 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (199 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 389 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 272418
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2151 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 199 л.с.
  • Воблер 97

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Мы рады предложить вам этот потрясающий автомобиль, который был ввезен в Россию в марте 2023 года.

Kia Carnival - это превосходный выбор для тех, кто ищет комфорт, стиль и надежность в одном автомобиле. Внешний дизайн Kia Carnival завораживает своей элегантностью и изяществом, подчеркивая ваш неповторимый стиль на дороге. Вы можете быть уверены, что этот автомобиль будет притягивать восхищенные взгляды везде, куда бы вы ни отправились.

Особенность этого автомобиля заключается в том, что он у него не было владельцев в Российской Федерации. Это означает, что вы будете первым счастливым обладателем этого великолепного автомобиля. Вы сможете создать новые воспоминания и испытать непревзойденное удовольствие от вождения каждый раз, когда сядете за руль Kia Carnival.

Преимуществом данного автомобиля является наличие электронного ПТС. Это гарантирует правовую прозрачность сделки и обеспечивает вас дополнительным уровнем безопасности при покупке. Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам только лучшие условия и обеспечить полную уверенность в каждой сделке.

Кузов Kia Carnival обладает заводским лакокрасочным покрытием, что подчеркивает его качество и долговечность. Вы можете быть уверены, что автомобиль будет выглядеть так же блестяще и привлекательно, как и в день его производства. Сочетание стиля и защиты позволяет сохранять первозданный вид автомобиля на долгие годы.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру телефона, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью ответит на все ваши вопросы, предоставит дополнительные фотографии и подробную информацию о Kia Carnival 2022. Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля и насладиться непревзойденным комфортом и удовольствием от вождения.

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Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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