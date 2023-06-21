Kia Carnival

Автомобиль Kia Carnival, 2021 года выпуска, доступен для Вас прямо сейчас! Этот автомобиль был ввезен из Кореи 21.06.2023 года, без учета в РФ. Красивый и стильный, он все еще находится в заводском лакокрасочном покрытии.

Комплектация Hi-Limousine делает этот автомобиль по-настоящему особенным. Капитанские кресла добавляют комфорта и роскоши, позволяя каждому пассажиру наслаждаться поездкой. Вентиляция передних и задних сидений обеспечивает приятный микроклимат в салоне, а подогрев передних и задних сидений подарит тепло в холодные дни.

Система камеры 360* поможет вам парковаться и маневрировать с легкостью, обеспечивая полный обзор вокруг автомобиля. 3х Зонный климат контроль позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. А функция удержания в полосе поможет вам быть внимательным и безопасным во время движения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные продавцы с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля Kia Carnival!

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