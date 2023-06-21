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Kia Carnival
2021
4 999 000 ₽
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Kia Carnival 2021

4 999 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2021
  • Пробег 12321 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 082920
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2151 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 133

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Автомобиль Kia Carnival, 2021 года выпуска, доступен для Вас прямо сейчас! Этот автомобиль был ввезен из Кореи 21.06.2023 года, без учета в РФ. Красивый и стильный, он все еще находится в заводском лакокрасочном покрытии.

Комплектация Hi-Limousine делает этот автомобиль по-настоящему особенным. Капитанские кресла добавляют комфорта и роскоши, позволяя каждому пассажиру наслаждаться поездкой. Вентиляция передних и задних сидений обеспечивает приятный микроклимат в салоне, а подогрев передних и задних сидений подарит тепло в холодные дни.

Система камеры 360* поможет вам парковаться и маневрировать с легкостью, обеспечивая полный обзор вокруг автомобиля. 3х Зонный климат контроль позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. А функция удержания в полосе поможет вам быть внимательным и безопасным во время движения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные продавцы с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля Kia Carnival!

id082920

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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