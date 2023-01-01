Kia Carnival
Преимущества:
- Без регистрации в РФ
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
id027778