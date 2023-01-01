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Kia Carnival
2019
2 990 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Carnival 2019

2 990 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение III
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 80450 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 597243
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2199 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.
  • Воблер 263

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Kia Carnival

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Навигационная система
- 3-х зонный климат-контроль
- Вентиляция и электропривод передних сидений
- Обогрев всех сидений
- Датчики дождя и света
- Электропривод и обогрев рулевого колеса
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Контроль слепых зон
- Камера заднего вида + Apple CarPlay
- Система активной помощи при парковке
- Светодиодная головная оптика
- Передний и задний парковочный ассистент

id597243

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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