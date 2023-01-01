Kia Carnival

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- Навигационная система

- 3-х зонный климат-контроль

- Вентиляция и электропривод передних сидений

- Обогрев всех сидений

- Датчики дождя и света

- Электропривод и обогрев рулевого колеса

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Контроль слепых зон

- Камера заднего вида + Apple CarPlay

- Система активной помощи при парковке

- Светодиодная головная оптика

- Передний и задний парковочный ассистент

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