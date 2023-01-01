Kia Carnival
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Навигационная система
- 3-х зонный климат-контроль
- Вентиляция и электропривод передних сидений
- Обогрев всех сидений
- Датчики дождя и света
- Электропривод и обогрев рулевого колеса
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Контроль слепых зон
- Камера заднего вида + Apple CarPlay
- Система активной помощи при парковке
- Светодиодная головная оптика
- Передний и задний парковочный ассистент
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