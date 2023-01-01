Kia Carnival
Преимущества:
- Камеры 360
- Вентиляция передних сидений
- Электродвери
- Климат 3-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Третий ряд сидений
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
432927