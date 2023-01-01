Kia Carnival

Преимущества:

- Бесключевой доступ

- Кнопка start/ stop

- Мультимедийная система с камерой заднего вида и навигацией

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Электропривод водительского сиденья

- Регулировка рулевого колеса в 2-х положениях

- Ручная регулировка сиденья пассажира

- Подогрев рулевого колеса

- Круиз-контроль

- Датчик дождя/света

- Бортовой компьютер

- Подогрев передних и задний сидений

- Вентиляция водительского сиденья

- USB разъём для задних пассажиров

- Электропривод зеркал

- Электроскладывание зеркал

- Датчики парковки спереди и сзади

- 2-х зонный климат -контроль

- Кожаный салон бежевого цвета

- Электропривод дверей пассажиров

- 3-й ряд сидений

- Антиблокировочная система (ABS)

- Подушки безопасности ( фронтальные + боковые )

- Режим ECO

- Легкосплавные диски 18 радиуса

560847