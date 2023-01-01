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Kia Carnival
2021
4 749 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Carnival 2021

4 749 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2021
  • Пробег 52089 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 108
  • VIN 145819
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2151 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная система освещения
- Автодоводчики дверей
- Проекционная система показаний спидометра
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев сидений
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Передние и задние датчики парковки

145819

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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