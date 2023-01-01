Kia Carnival
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная система освещения
- Автодоводчики дверей
- Проекционная система показаний спидометра
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев сидений
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Передние и задние датчики парковки
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