Kia Carnival
Преимущества:
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- 9-ми местный автомобиль
- Бесключевой доступ
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система «старт-стоп»
- Память водительского сидения
- Климат-контроль 2-х зонный
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Подогрев руля и передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Камера - круговой обзор
- Передние и задние датчики парковки
- Навигация
- Системе слепых зон
Дополнительное оборудование:
- На рейлингах находится палатка, которая расправляется на крыше
383043