Kia Carnival
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Без владельцев по РФ
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Система удержания в полосе
- Видеорегистратор
- Обогрев сидений
- Вентиляция сидений
- Электрорегулировка сидений
- Функция памяти водительского сидения
- Электропривод задних дверей
- Бесключевой доступ в салон
- Бесключевой запуск двигателя
- Камера 360
- Система контроля слепых зон
- Трехзонный климат-контроль
- Парктроник
- Обогрев руля
- Цифровая панель приборов
- Панорамная крыша
007030