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Kia Carnival
2020
5 149 000 ₽
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Kia Carnival 2020

5 149 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение IV
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 57566 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • Воблер 85
  • VIN 007030
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2151 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Без владельцев по РФ
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Система удержания в полосе
- Видеорегистратор
- Обогрев сидений
- Вентиляция сидений
- Электрорегулировка сидений
- Функция памяти водительского сидения
- Электропривод задних дверей
- Бесключевой доступ в салон
- Бесключевой запуск двигателя
- Камера 360
- Система контроля слепых зон
- Трехзонный климат-контроль
- Парктроник
- Обогрев руля
- Цифровая панель приборов
- Панорамная крыша

007030

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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