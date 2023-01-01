Kia Carnival
Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 г. ЭПТС действующий. Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии.
Преимущества:
- Бесключевой доступ
- Кнопка start/ stop
- Мультимедийная система с камерой кругового обзора
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электропривод водительского сиденья с памятью
- Регулировка рулевого колеса в 2-х положениях
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Подогрев рулевого колеса
- Круиз-контроль
- Датчик дождя/света
- Бортовой компьютер
- Подогрев передних и задний сидений
- Вентиляция передних сидений
- USB разъём для задних пассажиров
- Электропривод зеркал
- Электропривод боковых дверей
- Электроскладывание зеркал
- Датчики парковки спереди и сзади
- 2-зонный климат -контроль
- Кожаный салон бежевого цвета
- Электро-привод дверей пассажиров
- 3-й ряд сидений
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности ( фронтальные + боковые )
- Режим ECO
- Легкосплавные диски 18 радиуса
572294