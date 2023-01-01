Kia Carnival

Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 г. ЭПТС действующий. Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии.

Преимущества:

- Бесключевой доступ

- Кнопка start/ stop

- Мультимедийная система с камерой кругового обзора

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Электропривод водительского сиденья с памятью

- Регулировка рулевого колеса в 2-х положениях

- Электрорегулировка сиденья пассажира

- Подогрев рулевого колеса

- Круиз-контроль

- Датчик дождя/света

- Бортовой компьютер

- Подогрев передних и задний сидений

- Вентиляция передних сидений

- USB разъём для задних пассажиров

- Электропривод зеркал

- Электропривод боковых дверей

- Электроскладывание зеркал

- Датчики парковки спереди и сзади

- 2-зонный климат -контроль

- Кожаный салон бежевого цвета

- Электро-привод дверей пассажиров

- 3-й ряд сидений

- Антиблокировочная система (ABS)

- Подушки безопасности ( фронтальные + боковые )

- Режим ECO

- Легкосплавные диски 18 радиуса

572294