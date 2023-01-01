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Kia Carnival
2019
3 549 000 ₽
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Kia Carnival 2019

3 549 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение III
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 53395 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • Воблер 193
  • VIN 572294
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2199 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (9)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 г. ЭПТС действующий. Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии.

Преимущества:

- Бесключевой доступ
- Кнопка start/ stop
- Мультимедийная система с камерой кругового обзора
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электропривод водительского сиденья с памятью
- Регулировка рулевого колеса в 2-х положениях
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Подогрев рулевого колеса
- Круиз-контроль
- Датчик дождя/света
- Бортовой компьютер
- Подогрев передних и задний сидений
- Вентиляция передних сидений
- USB разъём для задних пассажиров
- Электропривод зеркал
- Электропривод боковых дверей
- Электроскладывание зеркал
- Датчики парковки спереди и сзади
- 2-зонный климат -контроль
- Кожаный салон бежевого цвета
- Электро-привод дверей пассажиров
- 3-й ряд сидений
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности ( фронтальные + боковые )
- Режим ECO
- Легкосплавные диски 18 радиуса

572294

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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