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Kia Carnival
2019
3 370 000 ₽
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Kia Carnival 2019

3 370 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival
Kia Carnival

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Carnival
  • Поколение III
  • Модификация 2.2d AT (202 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 98744 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 269
  • VIN 565342
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2199 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 202 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Carnival

Преимущества:

- Один владелец
- Оригинальный пробег
- 7 мест
- Климат-контроль
- Обогрев сидений
- Вентиляция сидений
- Мультифункциональное рулевое колесо

565342

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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