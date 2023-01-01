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Kia Ceed
2016
1 449 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Ceed 2016

1 449 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Ceed
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (130 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 127828 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 036211
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.
  • Воблер 164

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Ceed

Мы рады предложить Вам автомобиль Kia Ceed 2016 года выпуска. Этот автомобиль является идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и надежность.

Kia Ceed оснащён 2-зонным климат-контролем, обогревом сидений и руля, что позволяет создать максимально комфортные условия во время поездки. Кроме того, на автомобиле установлена камера заднего вида и датчики парковки, что значительно облегчит процесс парковки.

Система навигации, круиз-контроль и подрулевые лепестки переключения передач - облегчат управление автомобилем в любых поездках.

Если Вы заинтересовались данным предложением, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут оформить покупку.

id036211

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