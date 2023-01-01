Kia Ceed

Мы рады предложить Вам автомобиль Kia Ceed 2016 года выпуска. Этот автомобиль является идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и надежность.

Kia Ceed оснащён 2-зонным климат-контролем, обогревом сидений и руля, что позволяет создать максимально комфортные условия во время поездки. Кроме того, на автомобиле установлена камера заднего вида и датчики парковки, что значительно облегчит процесс парковки.

Система навигации, круиз-контроль и подрулевые лепестки переключения передач - облегчат управление автомобилем в любых поездках.

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