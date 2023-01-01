Kia Ceed

У нас в продаже имеется автомобиль Kia Ceed, год выпуска 2015. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его качество и надежность.

Комплектация данного автомобиля включает в себя ряд важных особенностей, которые обеспечивают максимальный комфорт во время езды. Внутри вы найдете кондиционер, который позволит вам наслаждаться прохладой даже в самые жаркие дни. Также присутствует мультируль с обогревом, что позволит вам управлять автомобилем без необходимости снимать перчатки в холодную погоду. Подогрев передних сидений дарит дополнительный комфорт, особенно в холодные зимние дни. А 4 электростеклоподъемника и электропривод боковых зеркал с обогревом обеспечивают удобство и безопасность во время поездок.

Мультимедийная система в автомобиле Kia Ceed оснащена функцией беспроводного подключения смартфона HandsFree, что позволяет вам легко и безопасно управлять своими коммуникациями даже во время движения. А легкосплавные диски R16 не только придают автомобилю стильный и современный вид, но также обеспечивают отличную управляемость на дороге.

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