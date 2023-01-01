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Kia Ceed
2015
1 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Ceed 2015

1 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Ceed
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 AT (129 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 143921 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 000283
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 129 л.с.
  • Воблер 247

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Ceed

У нас в продаже имеется автомобиль Kia Ceed, год выпуска 2015. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его качество и надежность.

Комплектация данного автомобиля включает в себя ряд важных особенностей, которые обеспечивают максимальный комфорт во время езды. Внутри вы найдете кондиционер, который позволит вам наслаждаться прохладой даже в самые жаркие дни. Также присутствует мультируль с обогревом, что позволит вам управлять автомобилем без необходимости снимать перчатки в холодную погоду. Подогрев передних сидений дарит дополнительный комфорт, особенно в холодные зимние дни. А 4 электростеклоподъемника и электропривод боковых зеркал с обогревом обеспечивают удобство и безопасность во время поездок.

Мультимедийная система в автомобиле Kia Ceed оснащена функцией беспроводного подключения смартфона HandsFree, что позволяет вам легко и безопасно управлять своими коммуникациями даже во время движения. А легкосплавные диски R16 не только придают автомобилю стильный и современный вид, но также обеспечивают отличную управляемость на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием предоставим вам все дополнительные сведения и ответим на все ваши вопросы. Не упустите возможность приобрести этот надежный и комфортный автомобиль Kia Ceed.

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Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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