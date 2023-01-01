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Kia Ceed
2021
1 945 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Ceed 2021

1 945 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Ceed
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 57894 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Синий
  • VIN 012649
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 89

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Ceed

Продается автомобиль от собственника - ЗЛКП, с невероятным уровнем комплектации - Люкс. Этот автомобиль уникален и привлекателен не только своим внешним видом, но и оснащением, которое удовлетворит даже самые взыскательные потребности.

Установлен двухзонный климат-контроль, чтобы вы всегда ощущали себя комфортно и уютно внутри автомобиля. Вождение станет еще более удобным и безопасным благодаря круиз-контролю, который позволит вам наслаждаться поездкой, не отвлекаясь на регулировку скорости.

Светодиодные ходовые огни придают автомобилю современный и привлекательный вид, а задние парктроники и камера заднего вида помогут вам безопасно парковаться даже в самых тесных местах.

Подрулевые лепестки позволят вам быстро и удобно переключать передачи, а поддержка CarPlay AndroidAuto обеспечит вам полный контроль над мультимедийной системой автомобиля.

Литые диски R17 придают автомобилю изысканный вид и обеспечивают гладкую и комфортную поездку.

И это еще не все! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать счастливым обладателем этого прекрасного автомобиля!

id012649

Fresh Тюмень Юг
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Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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