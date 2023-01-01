Kia Ceed

Продается автомобиль от собственника - ЗЛКП, с невероятным уровнем комплектации - Люкс. Этот автомобиль уникален и привлекателен не только своим внешним видом, но и оснащением, которое удовлетворит даже самые взыскательные потребности.

Установлен двухзонный климат-контроль, чтобы вы всегда ощущали себя комфортно и уютно внутри автомобиля. Вождение станет еще более удобным и безопасным благодаря круиз-контролю, который позволит вам наслаждаться поездкой, не отвлекаясь на регулировку скорости.

Светодиодные ходовые огни придают автомобилю современный и привлекательный вид, а задние парктроники и камера заднего вида помогут вам безопасно парковаться даже в самых тесных местах.

Подрулевые лепестки позволят вам быстро и удобно переключать передачи, а поддержка CarPlay AndroidAuto обеспечит вам полный контроль над мультимедийной системой автомобиля.

Литые диски R17 придают автомобилю изысканный вид и обеспечивают гладкую и комфортную поездку.

И это еще не все! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать счастливым обладателем этого прекрасного автомобиля!

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