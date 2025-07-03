Kia Ceed

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам автомобиль Kia Ceed, который приобретался у официального дилера. Этот прекрасный автомобиль находится на гарантии до 03.07.2025 года, что дает вам уверенность в его надежности и безопасности. Владелец автомобиля - только один, и предоставляется оригинальный ПТС.

Kia Ceed обладает множеством преимуществ, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Кондиционер обеспечит оптимальную температуру в салоне, а сигнализация и система курсовой устойчивости добавят уровень защиты и безопасности во время движения.

Внутри автомобиля вы найдете ряд удобных функций, включая круиз-контроль, подогрев руля, обогрев сидений и электропривод зеркал. Электростеклоподъемники позволят легко и удобно открывать и закрывать окна. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и подушки безопасности (фронтальные + боковые) способствуют вашей безопасности на дороге.

Kia Ceed также оборудована TV и камерами 360°. Эти функции обеспечивают полный обзор окружающей среды автомобиля, помогая вам легко маневрировать и парковаться.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши эксперты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам с покупкой этого замечательного Kia Ceed.

Не упустите возможность стать владельцем этого автомобиля уже сегодня!

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