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Kia Ceed
2020
1 879 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Ceed 2020

1 879 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Ceed
  • Поколение III
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2020
  • Пробег 44954 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 002092
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 84

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Ceed

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам автомобиль Kia Ceed, который приобретался у официального дилера. Этот прекрасный автомобиль находится на гарантии до 03.07.2025 года, что дает вам уверенность в его надежности и безопасности. Владелец автомобиля - только один, и предоставляется оригинальный ПТС.

Kia Ceed обладает множеством преимуществ, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Кондиционер обеспечит оптимальную температуру в салоне, а сигнализация и система курсовой устойчивости добавят уровень защиты и безопасности во время движения.

Внутри автомобиля вы найдете ряд удобных функций, включая круиз-контроль, подогрев руля, обогрев сидений и электропривод зеркал. Электростеклоподъемники позволят легко и удобно открывать и закрывать окна. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и подушки безопасности (фронтальные + боковые) способствуют вашей безопасности на дороге.

Kia Ceed также оборудована TV и камерами 360°. Эти функции обеспечивают полный обзор окружающей среды автомобиля, помогая вам легко маневрировать и парковаться.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши эксперты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам с покупкой этого замечательного Kia Ceed.

Не упустите возможность стать владельцем этого автомобиля уже сегодня!

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Fresh Тюмень
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