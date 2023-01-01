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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Ceed
2018
1 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Ceed 2018

1 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Ceed
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (130 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 86155 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 008032
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Ceed

Преимущества:
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 17
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

id008032

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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