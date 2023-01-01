Kia Ceed
Преимущества:
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 17
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
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