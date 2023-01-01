Kia Ceed

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Система помощи при экстренном торможении

- Датчик давления в шинах

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- 2-зонный климат контроль

- Камера заднего вида

- Без ключевой доступ

- Система доступа без ключа

- Электропривод зеркал

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Светодиодные фары

- Комбинированный салон

- Подогрев передних и задних сидений

- Подогрев руля

- Подогрев лобового стекла

- Датчики слепых зон

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