Kia Ceed
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система помощи при экстренном торможении
- Датчик давления в шинах
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- 2-зонный климат контроль
- Камера заднего вида
- Без ключевой доступ
- Система доступа без ключа
- Электропривод зеркал
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Светодиодные фары
- Комбинированный салон
- Подогрев передних и задних сидений
- Подогрев руля
- Подогрев лобового стекла
- Датчики слепых зон
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