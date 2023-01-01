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Kia Ceed
2016
1 549 000 ₽
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Kia Ceed 2016

1 549 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Ceed
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (130 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 98657 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Коричневый
  • VIN 008895
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1591 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Ceed

Преимущества

- Мультируль
- Электростеклоподъемник
- Кондиционер
- Обогрев передних сидений
- Мультимедиа с поддержкой Bluetooth

008895

Fresh Москва
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