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Kia Ceed
2018
1 659 000 ₽
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Kia Ceed 2018

1 659 000 ₽
Возможна доставка
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Ceed
  • Поколение III
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 99987 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серый
  • Воблер 250
  • VIN 000590
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1591 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Ceed

Преимущества:

- Действует заводская гарантия
- 1 собственник, оригинальный ПТС
- В наличии сервисные документы
- Кондиционер
- Усилитель рулевого управления
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)

000590

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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