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Kia Ceed
2020
2 199 000 ₽
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Kia Ceed 2020

2 199 000 ₽
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Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Ceed
  • Поколение III
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2020
  • Пробег 67430 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Красный
  • Воблер 6
  • VIN 010115
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1591 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Ceed

Преимущества:
- Оригинал ПТС
- 1 владелец
- Действует заводская гарантия
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные
документы
- Мультимедийная система c функцией
подключения смартфона
- 2-зонный климат-контроль
- Обогрев всех сидений
- Система следования по полосе движения
- Биксеноновая головная оптика
- Обогрев зоны покоя стеклоочистителей
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

010115

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
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