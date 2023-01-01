Kia Ceed
Преимущества:
- Оригинал ПТС
- 1 владелец
- Действует заводская гарантия
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные
документы
- Мультимедийная система c функцией
подключения смартфона
- 2-зонный климат-контроль
- Обогрев всех сидений
- Система следования по полосе движения
- Биксеноновая головная оптика
- Обогрев зоны покоя стеклоочистителей
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
010115