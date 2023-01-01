Kia Cerato

Мы рады предложить вам автомобиль Kia Cerato 2021 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль готов к совершению новых приключений, и мы уверены, что вы останетесь довольны его характеристиками.

Автомобиль имеет электронный ПТС и двух владельцев. Среди преимуществ автомобиля следует отметить мультимедийную систему с функцией подключения смартфона, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, обогрев передних сидений, электропривод боковых зеркал, систему курсовой стабилизации и датчики давления в шинах.

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