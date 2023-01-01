Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia Cerato
2023
2 649 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Kia Cerato 2023

2 649 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 29 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 954601
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 100

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Kia Cerato

Уважаемые клиенты, представляем Вам наш новый автомобиль Kia Cerato 2023 года выпуска, который был ввезен в Россию из Казахстана. Этот автомобиль предлагает своим владельцам надежность, комфорт и безопасность на дорогах.

Kia Cerato 2023 имеет электронный ПТС, а также отсутствует регистрация. Это означает, что Вы сможете зарегистрировать его на свое имя без лишних проблем. Более того, автомобиль без ДТП, что подтверждает его безупречность и сохранность оригинального лакокрасочного покрытия кузова.

Kia Cerato 2023 комплектуется самыми передовыми опциями, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время поездки. Здесь Вы найдете систему навигации, камеру заднего вида, обогрев руля, датчики дождя и света, кондиционер, круиз-контроль, стеклоподъемники (все), ESP/ASR, ABS, электрозеркала, подогрев сидений.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля.

id954601

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Kia

Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra Kia Spectra

Kia Spectra
2007

175 990 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2021

2 451 500 ₽

Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto Kia Picanto

Kia Picanto
2020

1 876 200 ₽

Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival Kia Carnival

Kia Carnival
2018

2 700 000 ₽

Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato Kia Cerato

Kia Cerato
2020

2 249 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2017

1 233 000 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2018

2 340 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2020

1 748 000 ₽

Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio Kia Rio

Kia Rio
2021

1 859 100 ₽

Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage Kia Sportage

Kia Sportage
2022

4 399 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа