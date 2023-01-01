Kia Cerato

Уважаемые клиенты, представляем Вам наш новый автомобиль Kia Cerato 2023 года выпуска, который был ввезен в Россию из Казахстана. Этот автомобиль предлагает своим владельцам надежность, комфорт и безопасность на дорогах.



Kia Cerato 2023 имеет электронный ПТС, а также отсутствует регистрация. Это означает, что Вы сможете зарегистрировать его на свое имя без лишних проблем. Более того, автомобиль без ДТП, что подтверждает его безупречность и сохранность оригинального лакокрасочного покрытия кузова.

Kia Cerato 2023 комплектуется самыми передовыми опциями, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время поездки. Здесь Вы найдете систему навигации, камеру заднего вида, обогрев руля, датчики дождя и света, кондиционер, круиз-контроль, стеклоподъемники (все), ESP/ASR, ABS, электрозеркала, подогрев сидений.



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