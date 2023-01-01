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Kia Cerato
2009
799 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Cerato 2009

799 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 MT (126 л.с.)
  • Год 2009
  • Пробег 92621 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Коричневый
  • VIN 800531
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 126 л.с.
  • Воблер 077

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Уважаемые клиенты, рады представить Вам автомобиль Kia Cerato. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и за всё время эксплуатации было всего 3 регистрации. Автомобиль обслуживался только в специализированном сервисе, что гарантирует его высокое техническое состояние.

Kia Cerato имеет все необходимые опции для комфортной езды, включая кондиционер, который поможет справится с жарой в жаркие летние дни.

Мы хотим подчеркнуть, что этот автомобиль находится в отличном состоянии, что подтверждают заказ-наряды. Надежность, безопасность и комфорт – это основные качества, которые Вы получите при покупке Kia Cerato.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы и поможем выбрать автомобиль, который станет Вашим надежным другом на долгие годы.

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