Kia Cerato

Уважаемые клиенты, рады представить Вам автомобиль Kia Cerato. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и за всё время эксплуатации было всего 3 регистрации. Автомобиль обслуживался только в специализированном сервисе, что гарантирует его высокое техническое состояние.

Kia Cerato имеет все необходимые опции для комфортной езды, включая кондиционер, который поможет справится с жарой в жаркие летние дни.

Мы хотим подчеркнуть, что этот автомобиль находится в отличном состоянии, что подтверждают заказ-наряды. Надежность, безопасность и комфорт – это основные качества, которые Вы получите при покупке Kia Cerato.

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