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Kia Cerato
2022
2 799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Cerato 2022

2 799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация GT Line
  • Год 2022
  • Пробег 4961 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 000120
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 185

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Добрый день, уважаемые автолюбители! Сегодня мы представляем вашему вниманию новый автомобиль Kia Cerato 2022 года выпуска, который был куплен в салоне официального дилера. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца, а заводское лакокрасочное покрытие кузова обеспечивает максимальную сохранность цвета на протяжении всего срока эксплуатации.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды. В нём установлен климат-контроль 2-зонный, что позволяет создавать наиболее комфортную температуру в салоне в любое время года. Датчики дождя и света помогут автоматически включать фары и стеклоочистители при изменении погодных условий. Круиз-контроль обеспечит более комфортное движение на дальние расстояния. Навигационная система поможет выбирать наиболее оптимальный маршрут. А обогрев всех сидений и подогрев руля позволят сохранять тепло в холодное время года. Электроскладывание зеркал и электростеклоподъемники обеспечат максимальный комфорт при парковке и движении по городу. Антиблокировочная система, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости сделают езду более безопасной. А камера заднего вида позволит с легкостью парковаться и маневрировать на тесных улицах.

Этот автомобиль - прекрасный выбор для всех, кто ценит комфорт и безопасность на дорогах. Благодаря хорошей комплектации и высокому качеству, он не подведет вас в самых разных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Не упустите свой шанс приобрести новый автомобиль Kia Cerato 2022!

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Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
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