Kia Cerato

Добрый день, уважаемые автолюбители! Сегодня мы представляем вашему вниманию новый автомобиль Kia Cerato 2022 года выпуска, который был куплен в салоне официального дилера. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца, а заводское лакокрасочное покрытие кузова обеспечивает максимальную сохранность цвета на протяжении всего срока эксплуатации.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды. В нём установлен климат-контроль 2-зонный, что позволяет создавать наиболее комфортную температуру в салоне в любое время года. Датчики дождя и света помогут автоматически включать фары и стеклоочистители при изменении погодных условий. Круиз-контроль обеспечит более комфортное движение на дальние расстояния. Навигационная система поможет выбирать наиболее оптимальный маршрут. А обогрев всех сидений и подогрев руля позволят сохранять тепло в холодное время года. Электроскладывание зеркал и электростеклоподъемники обеспечат максимальный комфорт при парковке и движении по городу. Антиблокировочная система, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости сделают езду более безопасной. А камера заднего вида позволит с легкостью парковаться и маневрировать на тесных улицах.

Этот автомобиль - прекрасный выбор для всех, кто ценит комфорт и безопасность на дорогах. Благодаря хорошей комплектации и высокому качеству, он не подведет вас в самых разных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Не упустите свой шанс приобрести новый автомобиль Kia Cerato 2022!

id000120