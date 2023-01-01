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Kia Cerato
2021
2 469 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Kia Cerato 2021

2 469 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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+7 353 266 36 72
Купить онлайн
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Комплектация Prestige
  • Год 2021
  • Пробег 28308 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 001921
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 10

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Здравствуйте!

Мы рады представить вам уникальную возможность стать владельцем эксклюзивного автомобиля Kia Cerato, модель 2021 года. Это идеальное сочетание элегантного дизайна, передовых технологий и безупречного качества.

Автомобиль оснащен мощным 1.6-литровым двигателем с 128 лошадиными силами, что обеспечивает плавное и комфортное движение на любой дороге. Купе-седан Kia Cerato предлагает невероятную динамику и прекрасное управление, делая каждую поездку незабываемой.

Но это не все! У нашего автомобиля есть еще одно неоспоримое преимущество - он находится в отличном состоянии. Благодаря бережной эксплуатации и регулярному обслуживанию, вы получите автомобиль, который выглядит и работает как новый. Кузов в родном окрасе без единого ДТП - это гарантия сохранения первозданной красоты.

Но самое интересное, что мы можем предложить вам полный комплект опций и функций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Интерьер просторный и стильный, с отделкой высококачественными материалами. Автомобиль оснащен передовыми системами безопасности и современными мультимедийными возможностями, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом в пути.

Кроме того, рады сообщить, что автомобиль находится на гарантии. Это дает вам дополнительное спокойствие и уверенность в качестве нашей продукции. Мы ценим доверие наших клиентов и всегда стремимся обеспечить самый высокий уровень удовлетворенности.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному ниже, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессиональных консультантов с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет вам сделать правильный выбор.

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Fresh Оренбург
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