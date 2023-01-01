Kia Cerato

Здравствуйте! Рады представить вам потрясающий автомобиль, который станет идеальным спутником ваших будней и приключений. Представляем вам Kia Cerato 2018 года выпуска – надежный и стильный автомобиль, который был приобретен у официального дилера, гарантируя вам высокое качество и профессиональный подход.

Этот автомобиль поставляется с оригинальным ПТС, что является важным показателем его надежности и соответствия действующим правилам и нормам. Каждая деталь Kia Cerato продумана до мельчайших деталей, чтобы обеспечить вам комфорт и безопасность на дороге.

Великолепные возможности этого автомобиля поразят вас с первого взгляда. Он оснащен задним и передним парктрониками, которые помогут вам избегать непредвиденных ситуаций при парковке. Раздельный климат-контроль обеспечит оптимальную температуру в салоне независимо от погоды. А функция Hands Free позволит вам быть всегда на связи, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Кроме того, Kia Cerato оснащен круиз-контролем, системой электронного контроля устойчивости и цветным многофункциональным дисплеем, что делает каждую поездку еще более комфортной и безопасной. А кожаная оплетка рулевого колеса придает салону шик и элегантность.

Не забываем о ваших потребностях в холодное время года – Kia Cerato предлагает обогрев заднего стекла, передних сидений и руля, чтобы вы могли наслаждаться каждой поездкой, несмотря на погодные условия.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов всегда готова ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор. Не упустите возможность стать обладателем этой потрясающей Kia Cerato уже сегодня!

id006133