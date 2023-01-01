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Kia Cerato
2018
1 530 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Kia Cerato 2018

1 530 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение III Рестайлинг (Classic)
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 147036 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 006133
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 72

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Здравствуйте! Рады представить вам потрясающий автомобиль, который станет идеальным спутником ваших будней и приключений. Представляем вам Kia Cerato 2018 года выпуска – надежный и стильный автомобиль, который был приобретен у официального дилера, гарантируя вам высокое качество и профессиональный подход.

Этот автомобиль поставляется с оригинальным ПТС, что является важным показателем его надежности и соответствия действующим правилам и нормам. Каждая деталь Kia Cerato продумана до мельчайших деталей, чтобы обеспечить вам комфорт и безопасность на дороге.

Великолепные возможности этого автомобиля поразят вас с первого взгляда. Он оснащен задним и передним парктрониками, которые помогут вам избегать непредвиденных ситуаций при парковке. Раздельный климат-контроль обеспечит оптимальную температуру в салоне независимо от погоды. А функция Hands Free позволит вам быть всегда на связи, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Кроме того, Kia Cerato оснащен круиз-контролем, системой электронного контроля устойчивости и цветным многофункциональным дисплеем, что делает каждую поездку еще более комфортной и безопасной. А кожаная оплетка рулевого колеса придает салону шик и элегантность.

Не забываем о ваших потребностях в холодное время года – Kia Cerato предлагает обогрев заднего стекла, передних сидений и руля, чтобы вы могли наслаждаться каждой поездкой, несмотря на погодные условия.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов всегда готова ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор. Не упустите возможность стать обладателем этой потрясающей Kia Cerato уже сегодня!

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Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
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