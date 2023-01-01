Kia Cerato

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам автомобиль мечты - Kia Cerato 2018 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца, что подтверждается оригинальным ПТС. Кроме того, вы можете быть уверены в заводском лакокрасочном покрытии, которое сохранит первозданный вид автомобиля на протяжении всего срока эксплуатации.

Комплектация автомобиля Kia Cerato 2018 не оставит вас равнодушными. Обогрев сидений и руля позволят вам наслаждаться комфортной поездкой в любое время года. Раздельный климат-контроль обеспечит каждого пассажира оптимальной температурой. А круиз-контроль позволит вам расслабиться и управлять автомобилем без лишних усилий.

Вы можете быть уверены в качестве этого автомобиля и его надежности. Но, чтобы убедиться в этом сами, мы предлагаем вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить подробный отчет о состоянии автомобиля.

Не упустите свой шанс стать владельцем этого потрясающего автомобиля. Свяжитесь с нами прямо сейчас и мы поможем вам осуществить эту мечту.

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