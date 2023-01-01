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Kia Cerato
2018
1 749 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Cerato 2018

1 749 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение III Рестайлинг (Classic)
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2018
  • Пробег 118861 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 003032
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 120

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Дорогие друзья!
Мы рады представить вам автомобиль мечты - Kia Cerato 2018 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца, что подтверждается оригинальным ПТС. Кроме того, вы можете быть уверены в заводском лакокрасочном покрытии, которое сохранит первозданный вид автомобиля на протяжении всего срока эксплуатации.

Комплектация автомобиля Kia Cerato 2018 не оставит вас равнодушными. Обогрев сидений и руля позволят вам наслаждаться комфортной поездкой в любое время года. Раздельный климат-контроль обеспечит каждого пассажира оптимальной температурой. А круиз-контроль позволит вам расслабиться и управлять автомобилем без лишних усилий.

Вы можете быть уверены в качестве этого автомобиля и его надежности. Но, чтобы убедиться в этом сами, мы предлагаем вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить подробный отчет о состоянии автомобиля.

Не упустите свой шанс стать владельцем этого потрясающего автомобиля. Свяжитесь с нами прямо сейчас и мы поможем вам осуществить эту мечту.

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