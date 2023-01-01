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Kia Cerato
2021
2 320 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Cerato 2021

2 320 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2021
  • Пробег 13851 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 000277
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 126

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Kia Cerato, 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Один собственник, ЭПТС - все это подтверждает прозрачность и легальность сделки. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль не имеет скрытых проблем и находится в отличном техническом состоянии.

Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что говорит о его первоначальной сохранности и отсутствии повреждений. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль выглядит так, как задумано производителем.

Все обслуживание этого автомобиля проводилось у официального дилера. Это означает, что автомобиль регулярно проходил все необходимые технические обслуживания и проверки. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль находится в отличном техническом состоянии и готов к эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш специалист с радостью ответит на все ваши вопросы и предоставит дополнительную информацию о данном автомобиле.

Не упустите возможность приобрести надежный и качественный автомобиль Kia Cerato, 2021 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас!

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Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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