Kia Cerato

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Kia Cerato, 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Один собственник, ЭПТС - все это подтверждает прозрачность и легальность сделки. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль не имеет скрытых проблем и находится в отличном техническом состоянии.

Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что говорит о его первоначальной сохранности и отсутствии повреждений. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль выглядит так, как задумано производителем.

Все обслуживание этого автомобиля проводилось у официального дилера. Это означает, что автомобиль регулярно проходил все необходимые технические обслуживания и проверки. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль находится в отличном техническом состоянии и готов к эксплуатации.

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